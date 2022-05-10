Son dakika haberleri... ASAT araç filosuna, 20 yeni araç kazandırıldı - Son Dakika

Antalya Su ve Atık su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü bünyesine 36 milyon 715 bin liralık yatırımla 20 yeni araç daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT Genel Müdürlüğü, kentin 19 ilçesi, 913 mahallesinde vatandaşlara 7gün 24 saat sağlıklı su ile buluşturabilmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

ASAT, hizmetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla araç filosunu damperli kamyon, paletli mini ekskavatör, vidanjör, panelvan, kanal görüntüleme aracı, fiziki kaçak arama aracı ve asfalt yama silindiri olmak üzere 20 yeni araç kattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de araçları inceleyerek, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt'tan yeni alınan araçlar hakkında bilgi aldı.

Başkan Böcek, ASAT'ın gece gündüz demeden Antalya'nın tüm ilçe ve mahallelerinde hizmet verdiğini kaydetti.

ASAT'ın vatandaşlara sağlıklı su ulaştırabilmek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirten Böcek "Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda araç filomuza yeni 20 araç kattık. Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 440 aracımız vardı. 36 milyon 715 bin liralık bir yatırımla 20 yeni araç daha aldık. Bunun yanında kiralık 558 araç olmak üzere toplamda Antalyalı hemşerilerimize 996 aracımızla hizmet vermekteyiz." dedi.

Antalya'nın içme suyu altyapısının yenilenmesi noktası başta olmak üzere, vatandaşların sağlıklı su tüketebilmesi amacıyla Antalyalı hemşerilerin emrinde olmaya da devam edeceklerini aktaran Böcek, bütün ASAT ekiplerine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Başkan Böcek, daha sonra yeni alınan araçlara binerek, deneme sürüşü yaptı.