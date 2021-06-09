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Son dakika haberleri: ASELSAN tarafından Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a ikaz ve alarm sistemi kurulacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: ASELSAN tarafından Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a ikaz ve alarm sistemi kurulacak

09.06.2021 16:35

Edinilen son dakika gelişmesine göre ASELSAN tarafından Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a ikaz ve alarm sistemi kurulacak AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, "Kırklareli, Iğdır ve Sinop illeri için de ASELSAN ile yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

ASELSAN tarafından Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a ikaz ve alarm sistemi kurulacak

SİNOP - AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, "Kırklareli, Iğdır ve Sinop illeri için de ASELSAN ile yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Aralık 2021 itibariyle bu illerin siren sistemi kurulmuş olacaktır. Sinop ili siren sistemi geçici kabul muayeneleri için saha testleri 01-20 Kasım tarihleri arasında geçici kabul muayeneleri ise birkaç ay içinde gerçekleştirilecektir" dedi.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu başkanlığında Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda siren sistemleri konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Kırklareli, Iğdır ve Sinop illerine ASELSAN tarafından ikaz alarm sistemi kurulumunun gerçekleştirileceği açıklandı.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu toplantıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunun 24'üncü maddesinin kendisine verdiği can ve mal kaybını en aza indirme amacı doğrultusunda; düşman hava saldırıları ile radyoaktif serpinti tehlikesine karşı ülke çapında "Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi"ni kurma görevi nedeniyle bir çalışma başlattığını belirtti.

Zonguldak, Kilis, Gaziantep ve Hatay'da kuruldu

Bu doğrultuda yapılan çalışmalardan bahseden İsmail Palakoğlu, "Öncelikle Haber Alma ve Yayma Sistemi günümüz teknolojisi kullanılarak yeniden oluşturulmuştur. Daha sonra Zonguldak'tan başlayarak Kilis, Gaziantep, ve Hatay ile devam eden ikaz ve alarm (siren) sistemi kurulumu projeleri günümüz ihtiyaçları ve teknolojisi doğrultusunda hazırlanmıştır. 60 küsur yıl öncesine dayanan söz konusu mevzuatın çok eski olması ve o zamanın teknolojisine göre kurulmuş, kullanılamaz durumda olan ve yetersiz kalan sistemler yerine günümüz teknolojisine uygun yeni sistemler kurulmaya başlanmıştır" diye konuştu.

Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a kurulacak

Kurulacak diğer iller hakkında bilgi veren Palakoğlu, "Nitekim bu kapsamdaki ilk ikaz ve alarm (siren) sistemi 2015 yılında Zonguldak'ta kurulmuştur. Hazırlanan "İkaz ve Alarm Sistemi Yaygınlaştırma Projesi" ile de diğer illerimize kurulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 1. Faz kapsamında Gaziantep, Kilis ve Hatay illerine kurulum işi için 2020 yılı itibariyle tamamlanmıştır. 2. Faz olarak Kırklareli, Iğdır ve Sinop illeri için de ASELSAN ile yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Aralık 2021 itibariyle bu illerin siren sistemi kurulmuş olacaktır" şeklinde konuştu.

Kasım'da testler yapılacak

Sinop'ta kurulacak sistem için tarih veren ve sonrasında testlerin yapılacağını belirten İsmail Palakoğlu, "YKM'nin herhangi bir nedenle devre dışı kalması halinde bütün görevleri TKM tarafından yerine getirilir. Sinop ili siren sistemi geçici kabul muayeneleri için saha testleri 01-20 Kasım 2021 tarihleri arasında geçici kabul muayeneleri ise birkaç ay içinde gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında yapılacak testlerde siren sistemi birkaç defa maksimum ses seviyesinde toplu olarak çaldırılacaktır. Ancak testlerin büyük bir bölümü düşük ses seviyesinde yapılacaktır. Kabul muayeneleri sırasında, halkın ikaz ve alarm seslerini tanıması için bu testler bir fırsata dönüştürülmelidir. Bu nedenle yapılacak duyurularda ve ilanlarda siren seslerinin ne anlama geldiği ve bu sesleri duyunca neler yapılması gerektiği anlatılarak doğal ortamda gerçek bir sivil savunma eğitimi verilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başakçı, Sinop İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, AFAD yetkilileri ve ASELSAN yetkilileri katıldı.

Son dakika haberleri: ASELSAN tarafından Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a ikaz ve alarm sistemi kurulacak
Son dakika haberleri: ASELSAN tarafından Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a ikaz ve alarm sistemi kurulacak
Son dakika haberleri: ASELSAN tarafından Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a ikaz ve alarm sistemi kurulacak
Son dakika haberleri: ASELSAN tarafından Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a ikaz ve alarm sistemi kurulacak

İsmail Palakoğlu, Kırklareli, Iğdır, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ASELSAN tarafından Kırklareli, Iğdır ve Sinop'a ikaz ve alarm sistemi kurulacak - Son Dakika


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