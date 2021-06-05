Son dakika haberleri! ASELSAN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme - Son Dakika

ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında "Elektronik Denetleme Sistemi, Değişken Mesaj İşareti (DMİ) ve Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Malzeme Alımı ve Montaj" işi ile ilgili bir sözleşme imzalandı.

Sözleşme ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında "Elektronik Denetleme Sistemi, Değişken Mesaj İşareti (DMİ) ve Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Malzeme Alımı ve Montaj" işi ile ilgili olarak, toplam bedeli 227.291.679, TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022 yılında gerçekleştirilecektir."

Proje ile öncelikle Samsun'da mevcut sinyalizasyon sisteminin değiştirilerek dinamik hale getirilmesi; bu yolla kavşakların birbiri ile haberleşerek en uygun sinyal süreleri ile trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

Yine proje kapsamında mevcut yol güzergahlarında trafik akış hızını ve senkronizasyonu bozan kavşakların geometrileri modernize edilirken Yollara Trafik Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemleri entegre edilecek.

Kesintisiz trafik izleme ve adaptif trafik yönetimi sayesinde seyahat sürelerini azaltmaya yarayan çözümler için sürücülerin zamanında ve doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde belirlenen bölge ve koridorlarda Ortalama Hız Tespit Sistemi, Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ve Park İhlal Tespit Sistemi uygulamaya konulacak. Kurulacak İhlal Tespit Sistemleri sayesinde de ölümlü, yaralanmalı kaza oranlarında ciddi bir düşüş sağlanacak.

Toplu taşıma hizmetlerinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak akaryakıt tüketimi ve sera gazı salınımı en aza indirilecek. Özellikle araç veya yaya olarak hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde bisiklet ve scooter'ın da bir kent içi ulaşım aracı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile kullanılması amaçlanıyor. - ANKARA