Son dakika haberleri! AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat - Son Dakika

Son dakika haberleri! AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat

11.11.2020 12:50

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye'de özellikle kamu güvenliği alanında çeşitli sorumluluklar üstlenen AselsanNET, bu projelerdeki başarıdan hareketle yeni teknolojiler geliştirecek ve çözümlerini yurt dışına taşıyacak.

Türkiye'de özellikle kamu güvenliği alanında çeşitli sorumluluklar üstlenen AselsanNET, bu projelerdeki başarıdan hareketle yeni teknolojiler geliştirecek ve çözümlerini yurt dışına taşıyacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN'ın şirketi AselsanNET 5 ana faaliyet alanında çalışmalar yürütüyor.

Haberleşme, güvenlik, IoT, coğrafi bilgi ve bilişim sistemleri alanlarında pek çok projeyi hayata geçiren şirket, halihazırda kapsamlı bir dizi proje için de çalışmalarını sürdürüyor. Elektronik Beton İzleme Sistemi, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi projelerini Türkiye'nin kullanımına sunan AselsanNET, ayrıca güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu telsiz ve haberleşme sistemlerinin temini ve modüler üs bölgelerinin inşası gibi hizmetleri yerine getiriyor.

AselsanNET, artan ihtiyaçları dikkate alarak yeni bir yatırımı hayata geçirdi. Bu sayede var olan kabiliyetlerde bir dizi iyileştirme ve kapasite artışına gidildi. Büyüyen kadro da dikkate alınarak yeni bir binaya taşınıldı. 33 ilde 34 bayiyle geniş bir satış ve pazarlama ağına sahip olan AselsanNET, yapılan yatırımla bu ağı daha etkili yönetmeyi ve daha etkin çözümler üretmeyi hedefliyor.

Şirket gelecek dönemde öncelikli olarak devam eden projeleri tamamlamayı amaçlıyor. Bunun yanında kuruluş, yeni teknoloji alanlarına yoğunlaşarak çözüm önerileri geliştirmeyi öngörüyor.

Yakın zamanda Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul'a üye olan AselsanNET, bu sayede savunma sanayisinin diğer paydaşlarıyla aynı platformda yer alacak, bilgi ve tecrübesini şirketlerle paylaşacak.

Yurt dışı pazarlara açılmayı da önemli bir gündem maddesi olarak ele alan şirket, gelecek dönemde ihracata odaklanmayı ve Türkiye'de başarıyla gerçekleştirdiği sistem çözümlerini dünyaya açmayı planlıyor.

Son dakika haberleri! AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat
Son dakika haberleri! AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat
Son dakika haberleri! AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat
Son dakika haberleri! AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat

Türkiye, Aselsan, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar         
12:46
Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi         
11:59
Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde         
11:47
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 13:19:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei