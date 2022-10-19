Son dakika haberleri... Asgari ücretle çalışan işçiye 'Kazı Kazan'dan 1 milyon TL çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Asgari ücretle çalışan işçiye 'Kazı Kazan'dan 1 milyon TL çıktı

19.10.2022 10:18
Son dakika haberleri... Asgari ücretle çalışan işçiye 'Kazı Kazan'dan 1 milyon TL çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre MALATYA'da bir mağazada asgari ücretle çalışan 32 yaşındaki işçi, 20 TL'ye aldığı Kazı Kazan kuponuyla 1 milyon TL ikramiye kazandı.

MALATYA'da bir mağazada asgari ücretle çalışan 32 yaşındaki işçi, 20 TL'ye aldığı Kazı Kazan kuponuyla 1 milyon TL ikramiye kazandı.

Hamidiye Mahallesi'nde bir giyim mağazasında asgari ücretle çalışan ve 1 ay önce evlendiği öğrenilen kişi, 17 Ekim'de iş yerinin olduğu bölgedeki bayiden 20 TL vererek, '20'ye Katla' adı verilen Kazı Kazan kuponunu aldı. Kuponu kontrol eden talihli, 1 milyon TL'lik ikramiyenin kendisine çıktığını fark etti. Talihli daha sonra teyit için bayiye gitti. Bayi işletmecisi Can Ulaş Yaylagül, ikramiyenin kendisine çıktığını doğruladı. Can Ulaş Yaylagül, "1 milyon TL ikramiye çıkan müşterimizi tebrik ederiz. Müşterimiz asgari ücret ile çalışan bir işçiydi. Geçen ay evlenmişti ve borcu vardı. 'Ağabey, çok sevindim' dedi. Arada gelip, Kazı Kazan oynuyordu. İhtiyacı olan biriydi; ikramiyenin çıkmış olmasına biz de sevindik" dedi.


Kaynak: DHA
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Son dakika haber... ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİYE 'KAZI KAZAN'DAN 1 MİLYON TL ÇIKTI Son dakika haber... ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİYE 'KAZI KAZAN'DAN 1 MİLYON TL ÇIKTI

Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Asgari ücretle çalışan işçiye 'Kazı Kazan'dan 1 milyon TL çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Asgari ücretle çalışan işçiye 'Kazı Kazan'dan 1 milyon TL çıktı - Son Dakika
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