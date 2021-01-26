Son dakika haberleri: Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor

26.01.2021 11:16

Son dakika yerel haberine göre - Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru: "Aşılamanın başlamasıyla pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yatırımlara devam ediyoruz" Gaziantep'in Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, önceden planlanan bir çok yatırımın pandemi...

- Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru:

"Aşılamanın başlamasıyla pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yatırımlara devam ediyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, önceden planlanan bir çok yatırımın pandemi nedeniyle yapılamadığını hatırlatarak, "Aşılamanın başlamasıyla birlikte pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yatırımlara devam ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, göreve geldiği 31 seçimlerinden günümüze kadar ilçede verilen hizmetleri değerlendir. Yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Doğru, pandemi sürecinin hizmet açısından çok zor geçtiğini kaydetti.

"Aşı ile hizmetler hızlanacak"

Aşının bulunması ile normalleşmelerin başlaması ve hizmetlerin hızlanacağını kaydeden Doğru, "Pandemi ile birlikte birçok yatırımımızı yapmakta geç kaldık maalesef. İnşallah bunu en kısa sürede atlatacağız aşının bulunmasıyla. Aşılamanın başlamasıyla pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yatarımlara devam ediyoruz. 2020 yılı içerisinde yaptığımız yatırımlar arasında bir sosyal tesisisiniz var bitmek üzere, yine yaklaşık 40 bin metrekare civarında kilit taşı döşeme işi yapıldı, park bahçeler ve mesire alanlarında ciddi anlamda bakımlar yapıldı. Bu yıl içinde de hedeflediğimiz çoğunluğu kırsal mahalle olmak üzere kilit taşı döşeme işi yapacağız ihalesine çıktık inşallah şubat ayı sonu itibarıyla sözleşmeyi imzalarız. Bu yıl yine temelini atmayı düşündüğümüz iki tane sosyal tesissimiz, bir tane halı sahamız var yeni bir mesire alanıyla ilgili çalışmamız devam ediyor onun dışında da makine parkımızı güçlendirmeyi düşünüyoruz. Kredi başvurumuzu yapmış durumdayız bir greyder, 3 damperli kamyon almayı düşünüyoruz bununla beraber arazimiz tarıma dayalı olduğu için arazi yollarına öncelik vereceğiz. Çiftçimizi mağduriyetten kurtarmayı düşünüyoruz. Planladığımız ise en az 50 kilometre arazi yolu yapmak bu şekilde çiftçilerimiz daha rahat şekilde arazilerine ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

"Çiftçi için kooperatif kuruluyor"

Çiftçinin ürününü en iyi fiyata satması için kooperatif kurma çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Doğru, "Tarımla ilgili kırsal kalınma kooperatifimizi kuruyoruz. Biz belediye olarak 50 hisse ile ortak olacağız bu kooperatife oda sanırım bu yıl içerisinde onaylanacak tüzükle ilgili çalışmaları devam ediyor. Kooperatifçilik bizim açımızdan önemli ben özelikle önemsiyorum. Çiftçiniz üretiminin en iyi fiyatla satabilmek ya da ona bir katma değer katmak" sözlerini kaydetti.

Araban Belediyespor ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Doğru, "Araban Belediyespor ile de şunu belirteyim malum pandemiden dolayı ligler ertelendi Süper Amatör Ligdeyiz. Şubat sonu itibarıyla maçların başlaması düşünülüyor ama kesin bir şey yok. Bununla ilgili ciddi hazırlıklar yaptık ve altyapı ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımın temelini sağlam oluşturup altyapıdan A Takımına futbolcu kazandırmak bu bağlamda da gençlerimize öncelik etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor
Son dakika haberleri: Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor
Son dakika haberleri: Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor
Son dakika haberleri: Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor

Hasan Doğru, Kooperatif, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu
Mesai arkadaşına Mesai arkadaşına "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız kovuldu         
12:14
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere         
11:30
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu         
11:07
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Hırsızlar bıçak zoruyla gasp ettikleri araca yanlış mazot koyunca yolda kalıp çekici çağırdılar Hırsızlar bıçak zoruyla gasp ettikleri araca yanlış mazot koyunca yolda kalıp çekici çağırdılar         
10:19
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 12:23:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei