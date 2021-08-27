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Son dakika haberi | 'Aşılar halkın yüzde 90'ının hastaneye yatışını önledi' - Son Dakika

Son dakika haberi | 'Aşılar halkın yüzde 90'ının hastaneye yatışını önledi'

27.08.2021 11:23

Edinilen son dakika haberine göre 'Aşılar halkın yüzde 90'ının hastaneye yatışını önledi'ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sinovac ve BioNTech aşılarının hastaneye etkisini ortaya çıkarmak için 13 bin kişi üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

'Aşılar halkın yüzde 90'ının hastaneye yatışını önledi'

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sinovac ve BioNTech aşılarının hastaneye etkisini ortaya çıkarmak için 13 bin kişi üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı tamamladıklarını söyledi. Tek doz BioNTech yaptıranların yüzde 0,1'inde, tek doz Sinovac olanların ise yüzde 10'unda hastane yatışı gerçekleştiğini belirten Savaşçı "Aşılar, halkımızın yüzde 90'ının hastaneye yatışını ve hastalanmasını önledi" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sinovac ve BioNTech aşılarının hastanelere yansımasını ortaya çıkarmak için bilimsel çalışma başlattı. Covid-19 polikliniğine başvuran semptomatik hastaların immünizasyon durumlarının klinik seyirlerinin üzerine olan etkilerini araştıran çalışma, 13 bin koronavirüs hastası üzerinde gerçekleşti.

'AŞI YÜZDE 90 ORANINDA KORUDU'

Çalışmayı yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sonuçları DHA'ya değerlendirdi. Doç. Dr. Savaşçı, çalışmaların tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"3 bin vakalık bir seriyi takip ettik. Özellikle bizim koronavirüs polikliniklerimize başvuran hastaların aşılanma durumları, aşı olanların ne kadar ciddi bir tabloya sahip olup olmadıkları, yatış ihtiyaçları ve klinik seyirlerini inceledik. Bu sonuçlara göre aslında özellikle aşının yüzde 90 oranında koruduğunu tespit ettik."

Aşıların cinsine de dikkati çeken Doç. Dr. Savaşçı "Aşıların cinsine göre de yatış oranlarında, tomografi bulgularında, klinik durumlarında farklılıklar olduğunu da tespit ettik. Bu çalışma şunu net şekilde gösterdi; ilk başta aşılanma programı ile birçok hayat kurtardık. Ülkemizde belki de 10 binlerin, 100 binlerin hayatı aşılar sayesinde kurtulmuş oldu. Aşılar, halkımızın yüzde 90'ının hastaneye yatışını ve hastalanmasını önledi. Ölüm oranlarını da yüzde 100'e yakın önledi diyebiliriz. Delta mutasyonları nedeniyle koronavirüse yakalanıp da hastaneye yatanlar mevcut. Ama antikor seviyesi düşüklüğü, kalabalık ortamlara yoğun girmiş olmak, direnci de düşüyorsa virüsü kapabiliyorlar" diye konuştu.

'2 DOZ AŞI YAPTIRILMALI'

Savaşçı, tek doz BioNTech yaptıranların yüzde 0,1'inde, tek doz Sinovac olanların ise yüzde 10'unda hastaneye yatış gerçekleştiğini belirterek "BioNTech aşısında iki doz yaptırıp hastaneye yatan ya da ölen olmadı. Sinovac'tan iki doz yaptırıp hayatını kaybeden olmadı. Halkımız şunu çok iyi özümsesin; aşılar mutlaka 2 doz yaptırılmalı. Ama genel olarak herkese tavsiyem şudur; çok mutasyonlu bir dönemde 2, 3, 4 doz bile yaptırırsak mutlaka maske ve mesafeyi ihmal etmesinler. Bu birkaç ay çok önemli. Okullar açılacak, tatil ve bayramda çok bir araya gelindi. Bu dönemlere çok dikkat etmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi | 'Aşılar halkın yüzde 90'ının hastaneye yatışını önledi'
Son dakika haberi | 'Aşılar halkın yüzde 90'ının hastaneye yatışını önledi'
Son dakika haberi | 'Aşılar halkın yüzde 90'ının hastaneye yatışını önledi'
Son dakika haberi | 'Aşılar halkın yüzde 90'ının hastaneye yatışını önledi'

COVIRAN Bereket, Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Sinovac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Aşılar halkın yüzde 90'ının hastaneye yatışını önledi' - Son Dakika


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