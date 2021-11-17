Son dakika haberleri: Aşırı sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi - Son Dakika

Aşırı sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi

Önündeki başka bir tıra arkadan çarpan tır sürücüsü araç kabininde sıkıştı

Zincirleme kazada tırdan sızan yemek yağları yollara saçıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yemek yağları yollara saçıldı.

Afyonkarahisar- Konya karayolu üzerindeki Çay ilçesinde meydana gelen kazada, aşırı sis nedeniyle bir tır önünde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpışma sonrası bir kamyonet de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpışan tırlara çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada, yemek yağı yüklü tır sürücüsü araç kabininde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer araçlardaki sürücü ve yolcular yaralanmazken, kaza sonrası başka sürücüler tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, bir tırdan akan yemek yağlarının yollara saçıldığı görüldü.