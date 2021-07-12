Üye Girişi
Son dakika haberleri! Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar

12.07.2021 10:13

Son dakika kültür sanat haberine göre Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar Mağazadan hazır giysi almıyor, kendi diktiklerini giyiniyorlar Bu mahallerde yaşayan kadınlar yöresel giyinerek, yöresel ürünler dokuyor.

Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar

Mağazadan hazır giysi almıyor, kendi diktiklerini giyiniyorlar

SAMSUN - Bu mahallerde yaşayan kadınlar yöresel giyinerek, yöresel ürünler dokuyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki 2 mahallede kadınlar, atalarından kalma kültürü yaşatmaya devam ediyor. Kırmızı, mavi, sarı, pembe yeşil renkteki çiçekli desenlerden oluşan kıyafetleri giyerek dokuma ürünler yapan kadınların tek endişeleri ise gelir kapısı olan dokuma sanatının yok olması.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi tarafından Tahtaköprü ve Sarıdibek Mahallelerinde açılan dokuma kursu yöre insanı tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle genç kızlara gelir kapısı olan bu kurslar pandemiden dolayı bir buçuk sene kapalı kaldı. Akabinde vakaların düşmesi ve aşılamanı etkisiyle kurslar tekrar açılmaya hazırlanıyor. Kadınların ise tek endişesi atalarından günümüze kadar devam eden el emeğiyle dokuma ürünleri pazarlamak. Bu konuda belediye ve kamu kuruluşlarını çağrıda bulunan kadınlar yardım bekliyor.

Dışarından bir vatandaş bu mahallere girdiğinde, rengarenk desenli kıyafetler giyinmiş kadınlarla karşılaşıyor. En ufak çocukların bile çiçekli desenleri olan kıyafetler giyindiği bu mahalleler görenleri şaşırtıyor. Kıyafetler fotoğraf sanatçıları, gezginler ve araştırmacıların da ilgisini çekiyor. Minik Emine İkra ise annesine yardım için gittiği dokuma kursunda ortamın neşe kaynağı oluyor.

Mahallerdeki kurslarda satış sıkıntısı olduğunu belirten Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, "Tahtaköprü, Sarıdibek ve Türkmen Mahallelerinde açmış olduğumuz yöresel kilim dokuma kursları devam etmektedir. Asırlardır özellikle Sarıdibek ve Tahtaköprü Mahallerimizde yöresel kilim dokuma yapılmaktadır. Bu kurslarımız son zamanlarda pahalı olduğundan dolayı satış sıkıntısı çekmekteyiz. Özellikle burada dokunan ürünlerimizin satışı konusunda destek bekliyoruz. Belediyeler ve diğer kamu kuruluşları bizlere yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz" dedi.

Tahtaköprü Mahallesi'nden usta öğretici Şehri Doğan (42), "Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz bu kursu bizlere açtı. Bizim köyümüzü için gençlerimiz için iyi bir şey oldu. Şimdi pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır çalışamadık. Bu kursun devam etmesini ve gençlerimize bu kaybolup gitmiş neslin aktarılmasını istiyoruz. Ürünlerimizin değerlenip 3-5 kuruş evimize girmesini istiyoruz. Bizim kadınlarımız günlük yevmiyeyeyse gidemiyor. 3-5 kuruş buradan alacağız. Allah nasip ederse. Burada kilim dokuyoruz. Seccade dokuyoruz. Heybe dokuyoruz. Çanta yapıyoruz. Özel bir desen isteyen olursa yapmaya çalışıyoruz. Kıyafetlerimizi de kendimiz dikeriz. Öyle pazardan alarak hazır giyinmeyiz. Hepimizi aynı böyle kıyafet giyeriz. Değişik değişik giyinmeyiz. Atalarımızdan böyle gördük. Böyle devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Sarıdibek Mahallesi'nden usta öğretici Sümeyye Nacar (38), "Asırlardır devam eden kıyafetlerimizle, asırlardır devam eden dokuma işini bırakmamak istiyoruz. O yüzden bizde destek istiyoruz. Bu ürünleri satamadığımız için sıkıntı çekiyoruz. Giydiğimiz kıyafetlerimiz yıllardır devam eden kıyafetlerimiz. Daha önceden ebelerimiz, nenelerimizin giyindiği gibi hiç bırakmadık bu giyinmeyi" şeklinde konuştu.

Usta öğretici Sabire Gözel ise çocuğunu çekirdekten yetiştiriyor. Kültürlerine sahip çıktıklarını dikkat çeken Gözel, "Çocuklarımıza geleneklerimizi öğreterek, giydirerek öyle yetiştiriyoruz. Burada torba, kilim gibi yöresel ürünler dokuyoruz. Yöresel giyiniyor, yöresel dokuyoruz. Bu işimizin devam etmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Asırlardır "cicim" dokuma tekniği ile dokunan bu kilimlerin "coğrafi işaret belgesi" bulunuyor.

Son dakika haberleri! Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar
Son dakika haberleri! Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar
Son dakika haberleri! Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar
Son dakika haberleri! Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar

Halk Eğitim Merkezi, Vezirköprü, Samsun, Kamu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi 16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 16:25 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı 16:05 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi 15:14 Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor 14:21 Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular 13:38 SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13:34 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim

Son Dakika Haberleri
17:02 İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:55 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı         
17:02
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.         
16:33
CHP, CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım         
16:15
Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi         
15:56
Pınar Gültekin'in katili, Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı         
15:48
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler         
13:41
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş         
13:37
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti         
11:58
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 17:06:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Asırlardır geleneksel giyiniyor, el emeği kilimler üretiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement