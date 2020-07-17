Son dakika haberleri... Aşkale Çimento ekonominin devler liginde - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aşkale Çimento ekonominin devler liginde

Son dakika yaşam haberine göre İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" araştırması sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" araştırması sonuçları açıklandı. Aşkale Çimento, 2019 rakamlarına göre 355'nci sırada yer aldı. Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Sançim Bilecik Çimento ve Samsun Kavçim Çimento ait rakamlarının katılmadığı bu değerlendirmede, Aşkale Çimento'nun hedefinin ilk yüz içine girmek olduğunu belirterek, "Yakaladığımız bu başarılar, şirketimize emek veren herkesin ortak ürünüdür. Birlikte ve inanarak bu günlere geldik, yolumuza da bu değerler ışığında yürüyeceğiz" dedi.

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"Çimento sektöründe öncü kuruluş"


Aşkale Grubu'nun bünyesindeki 7 çimento fabrikası ve hazır beton tesisleri, ar-ge laboratuvarları, sürdürülebilirlik politikaları, sağlıklı, güvenli ve çevreci duruşuyla adeta Anadolu'dan dünyaya açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Şirketimize ait markalar, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında üst sıraları hedeflemektedir. Gelecek vizyonu, üretim süreçlerindeki son teknoloji uygulamaları, akılcı dijital çözümleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla ülkemiz çimento sektöründe bir çok ilke imza atan kuruluşlarımız, özellikle dünyayı her anlamda olumsuz etkileyen pandemi sürecinde, dinamik yapıları ve akılcı kriz yönetimiyle, hız kesmeden üretimlerine devam etmişlerdir. Şirketimiz; rekabetçi duruşu, yaşanabilir alanlar hedefi, çevreci dokunuşları, köklü deneyimleri, vizyoner yaklaşımları, insan odaklı bakışları ve kaliteden asla taviz vermeyen ürünleriyle ülkemizin yarınlarına güçlü katkılar yapmaktadır" diye konuştu.


"Türkiye'nin dev projelerinde Aşkale harcı"


Rakamsal büyükleriyle Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu sıralaması içinde yer alan Aşkale Çimento, SANÇİM ve KAVÇİM markalarının, ülke kalkınmasına kazandırdıkları katma değerlerle dikkat çektiğini vurgulayan Yücelik, "Ürettiği kaliteli çimento ve hazır beton ile ülkemizin dört bir tarafına ürün pazarlaması yapan markalarımız, gerçekleştirdikleri ihracaatlar da isimlerinden sıkça söz ettirmektedirler. Tüm tesis, işletme ve fabrikalarda marka değerimizi geleceğe taşımak adına; iş güvenliği, enerji, çevre ve kalite uygulamalarında uluslararası standartları yıllardan beridir yönetim sistemleri çerçevesinde sürdürmekteyiz. Yakaladığımız başarılarda bu husus değerli bir yere sahiptir. Bu vesile ile; Türkiye ekonomisinin devler liginde olmanın bizler için gurur verdiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Aşkale Çimento ailesini meydana getiren tüm unsurların verdiği destekle; yarınlara değer katma, verimliliğimizi en üst noktaya çıkarma ve sektörümüzün lideri olma hedeflerinden asla ödün vermeyeceğiz. Bu gün ülkemizdeki yüzlerce devasa projede şirketimize bağlı tesislerde üretilen çimento ve hazır betonun güvenli imzasının olması bunun en güzel göstergelerinden biridir. Bunu daha güzel yerlere taşımak için var gücümüz ile çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Aşkale Çimento ekonominin devler liginde - Son Dakika
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