Kavga, Karamanlar Mahallesi'nde yapılan asker eğlentisinde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynandığı esnada, gençler arasında 'ayağa basma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Asker eğlentisinde oyun oynarken 'ayağıma bastın' kavgası - Son Dakika

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