Son dakika haberi! ASKER KONVOYUNDA KURŞUN YAĞDIRDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! ASKER KONVOYUNDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

28.03.2022 10:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUZLA'da asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda, meşaleler yakarak trafiği kapatırken, Sultanbeyli'de başka bir grup, konvoyda ilerlerken havaya kurşun yağdırdı.

TUZLA'da asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda, meşaleler yakarak trafiği kapatırken, Sultanbeyli'de başka bir grup, konvoyda ilerlerken havaya kurşun yağdırdı.

Tuzla Orhanlı'da asker uğurlayan bir grup, yolu kapattı. Ellerindeki meşalelerle yolu kapatan grup, araçları uzun bir süre bekletti. Sultanbeyli'de yapılan asker uğurlamasında ise konvoy halinde otomobilleri ile ilerleyenler havaya kurşun yağdırdı. Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde cep telefonu kayıtlarına yansıyan bu görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

Son dakika haberi! ASKER KONVOYUNDA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Son dakika haberi! ASKER KONVOYUNDA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Son dakika haberi! ASKER KONVOYUNDA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Son dakika haberi! ASKER KONVOYUNDA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Son dakika haberi! ASKER KONVOYUNDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü Son dakika haberi | Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, Rus askeri yetkiliyle iş birliğini görüştü Son dakika haberi | Yüzlerce aday askeri öğrenci olmak için ter döktü Son dakika haberi | Yüzlerce aday askeri öğrenci olmak için ter döktü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ASKER KONVOYUNDA KURŞUN YAĞDIRDILAR - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti!
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:26:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ASKER KONVOYUNDA KURŞUN YAĞDIRDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement