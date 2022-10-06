Son dakika haberi! Asker olma hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Asker olma hayali gerçek oldu

06.10.2022 12:56

Son dakika haberleri: Asker olma hayali gerçek oldu En özel asker Tokatlı engelli genç bir günde olsa asker olmanın gurur ve onurunu yaşadı.

Asker olma hayali gerçek oldu

En özel asker

TOKAT - Tokatlı engelli genç bir günde olsa asker olmanın gurur ve onurunu yaşadı.

Tokat'ta 5 çocuğundan ikisi engelli olan Sündüs Akdağ, Bardet - Biedl sendromlu olan oğlu Mertcan Akdağ'ın asker olmayı istemesi üzerine Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne başvurdu. Müracaat üzerine Mertcan'ın hayali Tokat İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapılarak gerçekleştirildi. Bir askerin birliğine teslim olması ve devamındaki süreç Mertcan için özel olarak yapıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan Mertcan'ın kaydı gerçekleştirildi. Daha sonra asker tıraşı olan Mertcan üniforma giyerek alayda askerlik heyecanı yaşadı. Yemekhanede sıraya girerek yemeğini alan genç unutamayacağı bir gün geçirdi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Mertcan'ı alayda ziyaret ederek birlikte yemek yediler. Bir gün de olsa asker olmanın heyecanını yaşayan Mertcan askerliğinin sonunda terhis belgesini Vali Numan Hatipoğlu'nun elinden alarak uğurlandı.

Mertcan'ın annesi Sündüs Akdağ, oğlunun küçüklüğünden beri tek hayalini olan 'jandarma' olmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Asker olma hayali gerçek oldu - Son Dakika

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