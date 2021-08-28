Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı

SAMSUN - Samsun'da askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkollü şahsı polis ve itfaiye kurtardı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları ile Esentepe Kışlası bitişiğinde gece meydana geldi. Vatandaşlar askeri birlik kenarındaki tel örgüler arasında mahsur kalmış bir şahsı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi. Askeri birliğin jiletli tel örgüleri arasında çeşitli yerleri kesilerek iki tel arasında ortada kalan ve hareket kabiliyeti kısıtlanan şahıs kurtarılmayı bekledi.

Alkollü olduğu tespit edilen 43 yaşındaki R: C. için polis, itfaiye ve TOKİ sakinleri seferber oldu. TOKİ konutları tarafındaki üstü jiletli tel sarılı olan tel korkuluğun vidaları söküldü ve R.C. tel korkuluk arasından çıkartılarak kurtarıldı. Bu sırada ekipler R.C.'nin mahsur kaldığı yerde düşürdüğü cep telefonunu bularak ona teslim etti. Polis aracına bildirilen R.C. daha sonra polisler tarafından Anadolu Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

R.Ç.'nin niçin askeri birliğin tel örgüleri arasında mahsur kaldığı ise merak konusu oldu.