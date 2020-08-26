Adalet Bakanlığı tarafından Malatya'da inşa edilecek Yeni Adliye Sarayı için yer hazırlıkları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Bu kapsamda Yeşiltepe'deki eski Askeri Hastane'nin yıkımı için düzenlenen ihale sonrası yer teslimi Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yüklenici firmaya yer teslimi dolayısıyla açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni bir adliye sarayına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Milletvekillerimizle birlikte yapmış olduğumuz girişimler neticesinde yeni bir adliye sarayının yapılması için ilgili mercilere taleplerimizi ilettik" dedi. Gerek Malatya'da gerekse Ankara'da istişareler yaptıklarını anlatan Başkan Gürkan, "İstişareler sonucu Büyükşehir Belediyemize ait buradaki 100 dönümlük alanın Adalet Bakanlığına ihdasının sağlanması ve Adalet Bakanlığı tarafından da Malatya'ya yaraşır, yakışır bir şekilde Malatya'nın ihtiyaçlarına cevaz verebilecek bir adliye sarayının yapılması hususunda görüş birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, Maliye Bakanlığı nezdinde de gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, "Şu anda buradaki 100 dönümlük yerin ifrazı yapılmış ve Adalet Bakanlığına tevdisi gerçekleştirilmiştir. Mevcut buradaki yapının; yani, eski Asker Hastanesinin kullanılamayacak durumda olması hasebiyle ilgili Destek Daire Başkanlığımız tarafından yapılan ihale neticesinde burada yıkımı yapacak firmaya yer teslimini gerçekleştirdik. Burasının Askeri saha içerisinde olması hasebiyle hem Askeri güvenlik hem yıkım güvenliği açısından hem de buradaki yıkımda çalışacak insanların GBT'lerinin yapılması gibi işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemi başlayacak. Daha sonra Adalet Bakanlığına yer teslimi yapılacak. Şu anda zaten Adalet Bakanlığımız tarafından Malatya Yeni Adliye Sarayı'nın yapımı ile ilgili proje çalışmalarına başlanıldı"dedi.

"Şehrin bütünüyle kalkınması sağlanacak"

Çevre yolu altına çok çeşitli tesis ve yatırımları kazandırmalarının yanı sıra Yeni Adliye Sarayı'nı da kazandırdıklarını anlatan Başkan Gürkan, şehrin bütünüyle ayağa kalkması noktasındaki görüş ve düşüncelerini icra safhasında da gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Gürkan, yapılan çalışmaların Malatya'ya, Adliye görevlilerine ve Adalet Bakanlığı'na hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini kaydederek, "Askerlerimizin burada bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Adliye Sarayı'nın inşa edileceği alanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyithan Tekin de, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler için kentin planlı gelişimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere talimatı doğrultusunda kentin dengeli gelişimini de sağlamak adına kentin merkezi yatırımlarının yer seçimlerinin tespiti büyük önem arz etmektedir. Yeşiltepe bölgesindeki 195 bin metrekarelik belediye mülkiyetimizin 100 bin metrekarelik kısmının Adalet Bakanlığına tahsisi konusunda bütün çalışmalar tamamlanmış olup, alanın temiz bir şekilde teslimi için yıkım ihalesi de gerçekleştirilmiştir. Şu anda çalışmalarımız bu minvalde devam etmektedir. Buradaki Kışlamızda bütün güvenlik tedbirlerinin alınması ve devamında alanın düzgün ve nizami bir şekilde yıkımı gerçekleştirilecektir" diye konuştu. - MALATYA