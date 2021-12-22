Son dakika haberleri: Askeri personele şantaj yapan FETÖ üyelerine yönelik operasyonda gözaltı sayısı arttı - Son Dakika

İstanbul merkezli 16 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 2010'da şantaj ve sahte delillerle FETÖ üyesi olmayan askeri personeli tasfiye etmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında şantaj ve ürettikleri sahte delillerle FETÖ üyesi olmayan askeri personeli tasfiye etmeye çalıştığı belirlenen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında aranan ve 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünde dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde emniyet amirliği yapan Said Gök de Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'inin farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Ayrıca, "Futbolda şike kumpası" davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan ve 17-25 Aralık kumpasında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Nami Ardıç'ın da soruşturma kapsamında, savcılık tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi.