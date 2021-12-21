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Son dakika haberleri: Askeri personele şantaj yapan FETÖ üyelerine 16 ilde operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri: Askeri personele şantaj yapan FETÖ üyelerine 16 ilde operasyon

21.12.2021 11:44

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 2010 yılında şantaj ve ürettikleri sahte delillerle FETÖ üyesi olmayan askeri personeli tasfiye etmeye çalıştığı belirlenen 32 şüpheliden 17'si yakalandı.

İstanbul merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 2010 yılında şantaj ve ürettikleri sahte delillerle FETÖ üyesi olmayan askeri personeli tasfiye etmeye çalıştığı belirlenen 32 şüpheliden 17'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında şantaj ve ürettikleri sahte delillerle FETÖ üyesi olmayan askeri personeli tasfiye etmeye çalıştığı belirlenen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 8'inin farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Son dakika haberleri: Askeri personele şantaj yapan FETÖ üyelerine 16 ilde operasyon
Son dakika haberleri: Askeri personele şantaj yapan FETÖ üyelerine 16 ilde operasyon
Son dakika haberleri: Askeri personele şantaj yapan FETÖ üyelerine 16 ilde operasyon
Son dakika haberleri: Askeri personele şantaj yapan FETÖ üyelerine 16 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Askeri personele şantaj yapan FETÖ üyelerine 16 ilde operasyon - Son Dakika


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