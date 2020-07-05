Son dakika haberleri! Askıda gelinlik uygulaması yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Askıda gelinlik uygulaması yüzleri güldürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Askıda gelinlik uygulaması yüzleri güldürüyor Bursa'da sandıklardaki gelinlikler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Nilüfer Belediyesi'nin hizmet verdiği 'Giymiyorsanız giydirin' projesi ile gelinlerde hayal ettiği gelinliği giyecek Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından hizmet...

Askıda gelinlik uygulaması yüzleri güldürüyor

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Bursa'da sandıklardaki gelinlikler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Nilüfer Belediyesi'nin hizmet verdiği 'Giymiyorsanız giydirin' projesi ile gelinlerde hayal ettiği gelinliği giyecek

BURSA - Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından hizmet veren 'Giymiyorsanız Giydirin' artık gelinlerin de yüzünü güldürüyor. Sandıklardan çıkan gelinlikler, yeni düğün yapacakların hayallerini süslüyor. Askı gelinlik projesinin çok dikkat çektiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çürümeye terk edilen gelinliklerin başkalarının en mutlu anını süsleye bileceğini söyledi.

Nilüfer Belediyesi tarafından İhsaniye Mahallesindeki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Görükle Mahallesindeki Giymiyorsanız Giydirin Kampüs, ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletiyor. Bursalı vatandaşların getirdikleri abiyeden elbiseye, ayakkabıdan oyuncağa, pantolondan gömleğe kadar bir çok ürün temizlenip ütülendikten sonra askılara asılarak ihtiyaç sahiplerini bekliyor. Bir alışveriş merkezini andıran mağaza içinde göze çarpan ise gelinlikler oldu. Vatandaşların sandıklarda naftalinleyip sakladığı gelinlikler, hayalini kurup alamadığı ihtiyaç sahibi kızların ve ailelerinin yüzünü güldürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen düğün kısıtlaması 1 Temmuz itibariyle kaldırılması mağazadaki gelinliklerin de hızlı tükenmesine sebep oldu.

Korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir hizmet veremeyen 2 mağazada kapılarını yeniden açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı merkezlerde ihtiyaç sahipleri kayıt yaptırdıktan sonra yararlanabiliyor. Hafta içi her gün 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veren mağazalardan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kayıt yaptırdıktan sonra sosyal mesafeyi koruyarak, maske, eldiven kullanarak merkezden faydalanıyor.

Giymiyorsanız Giydirin mağazalarından 2019 yılında 3 bin 374 aile 914 öğrenci yararlandığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu atölye, hayırsever vatandaşların dolaplarında kalan kıyafetlerden çocuklarının oyuncaklarına kadar her şeyi kabul ediyor. Gelen ürünlerin bakımları sağlandıktan sonra askılarla bir mağaza düzeninde ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Bunların içerisinde ayakkabı elbise gibi birçok farklı ürünün yanında gelinlik gibi ihtiyaç olan ama az bulunan ürünlerde gelmeye başladı. Bizde gelen gelinlikle, ihtiyaç sahibi olanlara teslim ediyoruz. İhsaniye ve Görükle Mahallelerindeki mağazalarımız salgın sonra hizmet vermeye başladı. Gelinlikler verdiğimiz ailede kalıyor. Ancak bırakmak isterse, onun hayalindeki gibi başkalarının da hayalini gerçekleştirirse kabul ediyoruz. Vatandaşlarımız da talebimiz giyilmeyen tüm kıyafetlerinizi bize getirebilirsiniz. Hatta bir telefonla sizin kapınızdan da alabiliriz" dedi.

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:36 Kaynak: İHA

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