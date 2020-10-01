Son dakika haberleri: Assange, ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Göstericilerin slogan atarak yürümesi
Göstericilerin yürüyüşte döviz taşıması LONDRA - WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade davasında İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıktı. 7 Eylül'de başlayan şahitlerin dinlenildiği duruşmaların son gününde Assange'ın destekçileri, Old Bailey Mahkemesi önünde gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:59 - Kaynak: AA
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