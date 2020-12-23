Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı - Son Dakika

Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı

23.12.2020 12:21

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde törenle anıldı.

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde törenle anıldı.

Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Eray Ercan, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Yüzbaşı Melih Pekperdahcı, 90 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Türk ulusunun zaferle sonuçlanan Milli Mücadele'den yorgun, yoksul ancak gururla çıktığını anımsatan Pekperdahcı, "Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu vermiş fakat boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz Kubilay artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemketir. Kubilay olmak gerekirse Cumhuriyet için başını vermek ama asla boyun eğmemek, asla eğilmemektir." ifadelerini kullandı.

Kubilay ailesinin de katıldığı tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı
Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı
Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı
Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı

Mustafa Fehmi Kubilay, Menemen, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı - Son Dakika


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