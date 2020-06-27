Son dakika haberleri: ASTOP'tan Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'a ödül - Son Dakika

Son dakika haberleri: ASTOP'tan Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'a ödül

Son dakika güncel haberi... Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, özverili hizmetleri ve çalışmalarıyla kente yaptığı katkılar nedeniyle Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından "Üstün Hizmet ve Başarı Beratı"na layık görüldü.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, özverili hizmetleri ve çalışmalarıyla kente yaptığı katkılar nedeniyle Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından "Üstün Hizmet ve Başarı Beratı"na layık görüldü.

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Ankara Kent Konseyi'nin kuruluşunun 1. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a "Üstün Hizmet ve Başarı Beratı" verildi.


Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleşen törene, Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı Nevzat Ceylan, ASTOP Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Akademisyenler ve İş dünyasından isimler katıldı.


Kent Konseyine övgü


Korona virüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda misafirin davet edildiği törenin açılış konuşmasını yapan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Yerel seçimlerden sonra 489 kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütünün katılımıyla yeni oluşan organizasyonumuz, siz tecrübeli büyüklerimizin desteğiyle yürümeye başladı. Bu süreçte kentin geleceği için, huzurlu bir kent olması için hem bugünü hem yarını hep birlikte konuşabileceğimiz bir iklim için uğraşıyoruz. Biz bugüne kadar kentte aynı masada oturma fırsatı yakalayamamış, birbirlerine önyargılı kesimleri bu kentin geleceği için aynı masaya oturtma başarısını gösterdik."


Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'a 'Üstün Hizmet ve Başarı Beratı', ASTOP Başkanı Veli Sarıtoprak tarafından verildi. Veli Sarıtoprak yaptığı konuşmasında sivil toplum örgütlerinin zor dönemlerde üstlendikleri görevin önemine vurgu yaparak, "Salgın sürecinde Ankara Kent Konseyi fırtına gibi esti. İhtiyaç sahiplerinin taleplerini hiç geri çevirmediler. İhtiyaç sahiplerine kumanya, maske, dezenfektan hatta nakit yardımı bile yapıldı. Kent Konseyi bu süreçte zor durumdaki insanların hayatlarına dokundu" dedi. - ANKARA

Halil İbrahim Yılmaz, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ASTOP'tan Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'a ödül - Son Dakika

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