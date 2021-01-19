Son dakika haberleri: Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Asya borsaları Çin hariç yükseldi

19.01.2021 11:21
Son dakika haberleri: Asya borsaları Çin hariç yükseldi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Demokrat Joe Biden, yarın ABD Başkanlığı görevini Donald Trump'tan devralacak. Söz konusu değişim, yatırımcıların ekonomiye daha fazla destek ve salgınla mücadelede daha agresif önlemler alma umudunu artırırken, bu durum pay piyasalarında yükselişleri beraberinde getirdi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak 3.566 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 artarak 3.093 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 28.633 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 104 sınırının hemen üzerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 artışla 49.350 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 primle 29.630 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Joe Biden, Şanghay, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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