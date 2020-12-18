Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.12.2020 14:09
Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 122 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 456 bin 562'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 875'ye, iyileşenlerin sayısı 420 bin 666'ya yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1318 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 498 bin 293'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 217'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 433 bin 614 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne kadar 58 bin 386 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 252 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 70 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 970'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 127'ye ulaştı.

Virüse yakalanan 6 bin 629 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurtdışı kaynaklı toplam 16 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 297'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 5 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı iki Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 759'a ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 619 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler, Bangladeş, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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