Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32'si yurt dışı irtibatlı 346 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 74 bin 262'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1328'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 61 bin 415 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken, diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı, 25 Aralık'ta 1240 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 545 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 626 bin 264'e çıktı, 10 milyon 283 bin 708 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 153 bin 32'ye yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında en az 1 milyon kişiye aşı yapıldı.

Hint biyoteknoloji firması Bharat Biotech'in yöneticisi Suchitra Ella, "Covaxin" aşısının ikinci dozunun 13 bin kişiye yapıldığını kaydetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 178 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 509 bin 887'ye çıktı.

Son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 136'ya, iyileşenlerin sayısı 467 bin 720'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 619 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 530 bin 890 oldu.

Son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 981'e ulaştı.???????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 14'ü yurt dışı kaynaklı, 15 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 250 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 959 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte, 61 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 929'a yükseldi, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadar 168 kişinin öldüğü Hong Kong'da, virüs tespit edilen 8 bin 948 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 309 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybının yaşanmadığı ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 71 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 13 bin 104'e çıktı, virüs saptanan 10 bin 224 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 881'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi öldü.