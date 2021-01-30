Son dakika haberleri | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

30.01.2021 16:27
Son dakika haberleri | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 16'sı yurt dışı kaynaklı, 52 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 430 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 83 bin 83 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 35'i yurt dışı irtibatlı, 458 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 77 bin 850'ye çıktı.

Son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1414'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 67 bin 121 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 55 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 734 bin 26'ya çıktı, 10 milyon 409 bin 160 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 137 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 154 bin 184'e yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 109 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 523 bin 516'yı buldu.

Son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 669'a, iyileşenlerin sayısı 475 bin 904'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 363 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 534 bin 770'e yükseldi.

Son 24 saatte 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 8 bin 111'e çıktı. ?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 58 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 507 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 181 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 930 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 77 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 17 bin 953'e çıktı, virüs saptanan 11 bin 505 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 909'a çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 8 kişi öldü.???????

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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