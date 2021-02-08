Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 14 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar 89 bin 706 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 83 bin 952 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 25'i yurt dışı bağlantılı, 289 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 81 bin 185'e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1474'e yükseldi. Bugüne dek virüs bulaşan 71 bin 218 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 673 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 838 bin 843'e çıktı, 10 milyon 533 bin 76 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 86 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 155 bin 114'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 316 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 538 bin 378'e ulaştı.

Son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 221'e çıktı.

Ülkede bugüne dek 483 bin 931 kişi iyileşti.?????

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1690 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 538 bin 995'i buldu.

Son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 231'e, iyileşenlerin sayısı 499 bin 772'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 55'i yurt dışı kaynaklı 58 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 721 vakanın görüldüğü ülkede, 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 433 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 186 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 557'ye çıktığı ülkede, virüs saptanan 17 bin 410 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 928'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.