Son dakika haberleri... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.03.2021 15:35
Son dakika haberleri... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberler: Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 34 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 214 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 882 yeni vakaya rastlandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısı 11 milyon 333 bin 728'e çıktı ve 10 milyon 973 bin 260 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 158 bin 446'ya yükseldi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16'sı yurt dışı bağlantılı, 490 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 95 bin 176'ya çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1667'ye yükseldi. Bugüne kadar 86 bin 625 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 47 yeni hastanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 258'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 738 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin artışla 616 bin 611'e yükseldi.

Son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 766, iyileşenlerin sayısı 547 bin 166'ya ulaştı.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Brezilya'da görülen Kovid-19 mutasyonuna rastlandı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 88 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 950 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 78 Kovid-19 vakasına rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 26 bin 757'ya çıktığı ülkede bugüne kadar 86 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 58 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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