Son dakika haberleri: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 87 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 289 kişi iyileşti.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CTGN), ülkede, Kovid-19 aşılamasında 20 Mart itibarıyla 70 milyon rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1868 Kovid-19 vakasına rastlandı, 26 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 568 bin 706'ya çıktığı ülkede, virüs bulaşan 8 bin 668 kişi yaşamını yitirdi, 520 bin 718 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12'si yurt dışı bağlantılı, 452 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 98 bin 209'a çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1693'e yükseldi. Bugüne kadar 89 bin 949 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte yaşamını yitiren olmadı.

Bölgede 8 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 372'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 863 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 999 artışla 656 bin 56'ya çıktı.

Son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 12 bin 930'a, iyileşenlerin sayısı 562 bin 484'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı, 17 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 184 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 19 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 119 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 713'e çıktığı ülkede, 26 bin 512 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı yaşamını yitiren olmadı, salgının başından bu yana toplam 90 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 1 Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 1005'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 10 kişi öldü.