Son dakika haberleri... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

21.03.2021 17:25
Son dakika haberleri... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 99 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 298 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı bağlantılı, 456 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 98 bin 665'e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1696'ya yükseldi. Bugüne kadar 90 bin 328 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43 bin 846 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 599 bin 130'a çıktı ve 11 milyon 130 bin 288 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 197 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bin 790'a yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte yaşamını yitiren olmadı.

Bölgede 8 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 380'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 875 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 757 artışla 663 bin 794'e çıktı.

Son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 12 bin 968'e, iyileşenlerin sayısı 577 bin 754'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 196 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 22 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 90 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 803'e çıktığı ülkede, 26 bin 598 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı yaşamını yitiren olmadı, salgının başından bu yana toplam 90 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 1 Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 1006'ya çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 10 kişi öldü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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