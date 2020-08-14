Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı irtibatlı 30 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 8 yeni vaka Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 786'ya yükseldi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 79 bin 462 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 690 olarak açıklandı.

Hong Kong?

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 69 yeni Kovid-19 vakası saptandı, 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.?

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 313'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 3 bin 295 kişi iyileşirken, 66 kişi hayatını kaybetti, halen 32'sinin durumu kritik 857 hasta tedavi görüyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.?

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.?

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 85'i yurt içi kaynaklı 103 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 873'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 863 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmayan ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kore

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore sınırında yer alan Kaesong şehrinde geçen ay ilan edilen karantina uygulamasını kaldırdı.

Kuzey Kore'nin, sınırlarını kapalı tutmaya devam edeceğini belirten Kim, ülkede son haftalarda şiddetli yağış ve selden zarar gören binlerce evi, yolu ve köprüyü yeniden inşa çalışmalarında Kovid-19 riski nedeniyle herhangi bir dış yardımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Geçen ay ülkeye Kaesong üzerinden yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin Kovid-19 şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından şehirde olağanüstü hal ilan edilmiş ve binlerce kişi virüs endişesiyle karantinaya alınmıştı.

Kuzey Kore'de, şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken, ülkede binlerce kişinin virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu öne sürülüyor.

Yeni Zelanda

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da 12 Ağustos'ta yurt içi kaynaklı vakaların artması üzerine yeniden uygulamaya konulan karantina tedbirlerinin 12 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Ülkede, 11 Ağustos'ta 102 gün aradan sonra ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanmıştı. Hükümet, cuma gecesine kadar ülkenin en büyük kenti Auckland'da 3. seviye sosyal mesafe tedbirlerinin, ülkenin geri kalanında ise 2. seviye tedbirlerin uygulanmasına karar vermişti.

Yeni kararla karantina tedbirlerin süresi iki haftaya uzatılmış oldu. Sürenin bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağına 21 Ağustos'ta karar verileceği kaydedildi.

3. seviye tedbirler kapsamında zorunlu işlerde çalışanlar dışındakiler işlerini evlerinden sürdürecek, vatandaşlar ev ve aile çevresi dışında sosyal temasta bulunamayacak, bar ve restoranlar kapatılacak, düğün ve cenaze gibi toplu etkinlikler yasaklanacak.

Öte yandan, ülkede son 24 saatte 13 yeni vaka tespit edildi.

Yeni Zelanda, vaka ve can kaybını sınırlı sayıda tutarak, salgını kontrol altına alabilen ender ülkelerden biri olmuştu. 4,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde, bugüne dek 1602 vaka görülürken, 22 kişi hayatını kaybetti, 1521 kişi ise iyileşti. Ülkede halen 49 hasta tedavi görüyor.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 626 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 287 bin 300'e ulaştığı bildirildi.?

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 153'e çıktığı ifade edildi.?

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 265 bin 215'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 766 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirdi.?

Ülkede toplam vaka sayısı 271 bin 881'e, can kaybı 3 bin 591'e çıkarken, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 156 bin 623 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 376'ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 15'inin Hindistan'dan gelen ve karantina altına alınan Taylandlılar olduğu bildirildi.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 173 kişi iyileşti, 145 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 307 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 135 bin 123'e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 53 artışla 6 bin 21'e, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 60 artışla 89 bin 618'e çıktı.

Bugünkü Kovid-19 test sayısının 26 bin 18 olduğu ülkede, vakalar başkent Cakarta'da 28 bin 299, Doğu Cava'da 26 bin 779, Bali'de 3 bin 980 ve Açe'de 840'a ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 20 artarak toplam 9 bin 149'a yükseldi.

Bugün 7 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 8 bin 828'e, aktif vakalar ise 196'ya çıktı.

Kovid-19'dan toplam 125 kişinin vefat ettiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 83 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 4'ünün yurt dışı irtibatlı, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 55 bin 580'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 50 bin 736 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 6 bin 216 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 153 bin 660'ya çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 442'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 71 bin 405'e ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 79 bin 813 olarak kaydedildi.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulurken, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlara karşılık veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1334 artarak 54 bin 649'a, ölü sayısı 3 artışla 1093'e yükseldi.

Son bir günde yeni 389 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 17 bin 69'a ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 6 bin 547'ye, Kanagawa'da 3 bin 637'ye, Aiçi'de 3 bin 593'e, Fukuoka'da 3 bin 484'e, Saitama'da 3 bin 99'a, Çiba'da 2 bin 341'e, Hyogo'da 1810'a, Hokkaido'da 1605'e, Okinawa'da 1510'a, Kyoto'da 1091'e çıktı.

Kuzey Kore, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Son Dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Napoli, Cengiz Ünder için 20 milyon euroyu gözden çıkardı Trabzon'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı TEM Otoyolu'nda feci kaza! İki kişi ezilerek can verdi Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda         
17:21
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor         
16:55
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi         
16:51
Mahkeme sonucunu beğenmeyen Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi         
16:37
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi         
16:22
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında         
15:46
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı         
22:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 20:36:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei