Son dakika haberleri: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Son dakika haberleri: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 498 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 297 bin 512'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 335'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 282 bin 268 olarak kayıtlara geçti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1929 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 321 bin 615'e ulaştı.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin öldüğü, hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 412'ye yükseldiği belirtildi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Endonezya

Endonezya'da son 24 saatte 3 bin 269 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 187 bin 537'ye çıktı.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 82 artışla 7 bin 832'ye, iyileşenlerin sayısı 2 bin 126 artışla 134 bin 181'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugün ülkedeki Kovid-19 vakaları 11 artışla 9 bin 385'e yükseldi.

Bugün 9 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 92, aktif vakalar ise 165 oldu.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı toplam 128 olurken son 24 saatte yaşamını yitiren olmadı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 40 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, Singapur vatandaşı ve kalıcı ikamete sahip kişiler arasında yeni vaka görülmediği, yurt içi kaynaklı 37 vakanın tümünün ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 948'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 28 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 714 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 232 bin 72'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 737'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 160 bin 549'a ulaştı.

Ülkede halen tedavisi süren 67 bin 786 hasta bulunuyor.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 4 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada yurt içi kaynaklı vakanın bir barda DJ'lik yapan bir Tayland vatandaşı olduğu, söz konusu kişinin çalıştığı barın tedbir amacıyla geçici olarak hizmete kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede dün bir hapishanedeki 37 yaşındaki erkek bir mahkumun Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bu ülkede 26 Mayıs'tan bu yana kaydedilen ilk yurt içi kaynaklı vaka olmuştu.

Toplam vaka sayısının 3 bin 431 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 277 kişi iyileşti, 96 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken, bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 851'e çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 94'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 456 kişi iyileşti.

Kentte 30 Temmuz'da tespit edilen 149 yeni vaka, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu. Yerel yetkililer, vaka sayısındaki artış üzerine 7,4 milyon nüfuslu kentte yaygın testler yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık yarım milyon vatandaşın gönüllü kaydolduğu kitlesel test uygulaması kentin farklı noktalarındaki 100'den fazla merkezde başladı. Uygulama belirti göstermediği halde taşıyıcı olan kişileri tespit ederek yayılma zincirini kırmayı hedefliyor.

Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 1 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 490'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yeni vakanın iş seyahati için gittiği Japonya'dan iki gün önce dönen bir Tayvanlı olduğu kaydedildi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Şu ana kadar sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 471 kişi iyileşti, 11 hasta halen tedavi altında tutuluyor.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 579 artarak 71 bin 697'ye, ölü sayısı 8 artışla 1356'ya yükseldi.

Son bir günde yeni 136 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 21 bin 475'e ulaştı.

Koronavirüs, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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