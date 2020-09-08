Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte biri yurt dışı irtibatlı 47 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, Singapur vatandaşı ve kalıcı ikamete sahip kişiler arasında yeni vaka görülmediği, yurt içi kaynaklı vakaların geri kalanının ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 91'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 408 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 260 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 241 bin 987'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 26 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 916'ya yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 185 bin 178'e ulaştı.

Ülkede halen tedavisi süren 52 bin 893 hasta bulunuyor.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 330 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 299 bin 233'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 350'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 286 bin 157 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 3'ü yurt içi kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 896'ya çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 99'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 543 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı bir Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Ülkede 3 Eylül'de bir hapishanedeki 37 yaşındaki erkek bir mahkumun Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bu da 26 Mayıs'tan bu yana kaydedilen ilk yurt içi kaynaklı vaka olmuştu.

Toplam vaka sayısının 3 bin 446 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 284 kişi iyileşti, 104 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken, bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1892 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 329 bin 251'e ulaştı.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin öldüğü, 4 bin 552 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Koronavirüs, Hong Kong, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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