Son dakika haberleri: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika gelişmesine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 474 bin 467'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 474 bin 467'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 14 bin 15'e yükselirken; Afganistan'da ise 618'e çıktı. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 946 yeni vaka tespit edildi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 474 bin 467'ye yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 29 bin 481'e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 618'e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 9 bin 260 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 3 BİN 946 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 946 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 185 bin 34'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 105 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 695'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 73 bin 471 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 440 BİN 685'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 440 bin 685'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 14 bin 15 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 248 bin 190 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 42 BİN 313

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 42 bin 313'e ulaşırken; toplamda 35 bin 590 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 18 BİN 735

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 500 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 46 bin 845 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 18 bin 735 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 30 BİN 682 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 30 bin 682 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 8 bin 143 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1177 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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