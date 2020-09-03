Son dakika haberleri! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 867 bin 370'e yükseldi.

Son dakika haberleri! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 867 bin 370'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 67 bin 486'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 297 bin 14'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 867 bin 370'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 297 bin 14'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 328 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYON 853 BİN 406

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 853 bin 406'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 67 bin 486 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 970 bin 492 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 32

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 32'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 97 bin 967 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 180 BİN 646Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 616 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 180 bin 646 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 129 bin 971 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 226 BİN 440 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 226 bin 440 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 158 bin 610 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 623 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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