Son dakika haberleri... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 950 bin 625'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 84 bin 404'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 304 bin 386'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 950 bin 625'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 304 bin 386'ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 408 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 214 BİN 677Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 214 bin 677'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 84 bin 404 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 112 bin 551 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 134 Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 134'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 610 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 232 BİN 628Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 222 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 232 bin 628 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 166 bin 686 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 276 BİN 289 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 276 bin 289 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 785 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.