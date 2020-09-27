Son dakika haberleri: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 94 bin 534'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 310 bin 275'e yükseldi.

?Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747'ye yükseldi. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 310 bin 275'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 457 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 992 BİN 532Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 992 bin 532'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle toplamda 94 bin 534 kişi hayatını kaybederken; 4 milyon 941 bin 627 kişinin ise iyileştiği açıklandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 345 BİN 969 Irak 'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 345 bin 969'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 8 bin 935 kişi olarak raporlandı. SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 332 BİN 790Öte yandan, Suudi Arabistan 'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 655 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 332 bin 790 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 316 bin 405 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 301 BİN 256 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 301 bin 256 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 284 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.