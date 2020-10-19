Son dakika haberleri! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 118 bin 321'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 114 bin 642'ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 550 bin 273'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 530 BİN 380

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan'da can kaybı 30 bin 375'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 530 bin 380'ne çıktı.'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 426 bin 634 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 254 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 388 BİN 569'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 388 bin 569'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 660 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 361 BİN 867

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 511 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 361 bin 867 kişinin enfekte olduğu açıklandı.