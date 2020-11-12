Son dakika haberleri! At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Evren Öcal (33) da hayatını kaybetti. Diyarbakır'daki koşularda at binen ve Pınarbaşı isimli safkanla da koşu kazanan apranti İsmail Çizik'in ardından diğer araç sürücüsü Evren Öcal'ın da hayatını kaybettmesiyle kazada aşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada ağır yaralanan Çizik'in amcası Aydın Çizik'in tedavisi ise sürüyor.