Son dakika haberleri: Atakum Belediyesi'nden kısıtlamada ulaşım desteği - Son Dakika

Son dakika haberleri: Atakum Belediyesi'nden kısıtlamada ulaşım desteği

10.12.2020 17:28
Son dakika haberleri: Atakum Belediyesi'nden kısıtlamada ulaşım desteği, System.String[]

Son dakika haberine göre Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, sokağa çıkma kısıtlaması süresince hastane randevularına ulaşımda zorluk yaşayan PCR testi pozitif veya temaslı kişiler ile diğer yurttaşlara ulaşım desteği sağlayacak.

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, sokağa çıkma kısıtlaması süresince hastane randevularına ulaşımda zorluk yaşayan PCR testi pozitif veya temaslı kişiler ile diğer yurttaşlara ulaşım desteği sağlayacak. Ekipler, Atakumluları evinden alıp muayene sonrasında yine evine bırakacak.

Dünya genelinde bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk gününden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kurduğu Pandemi Destek Ekibi ile kentte her alanda yurttaşlara destek olmaya devam ediyor. Atakum Belediyesi ekipleri, bu defa da sokağa çıkma kısıtlaması süresince hastane randevularına gidecek yurttaşların ulaşımını sağlayacak.

Araçlara özel önlem

Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında PCR testi pozitif çıkan veya temaslı Atakumlular ile sağlık durumu kritik olmayan, hayati fonksiyonlara sahip yurttaşların hastane randevularında ulaşım desteği verilecek. Korona virüsü olmayan kişilerin araçları ile PCR testi pozitif veya temaslı kişilerin araçları farklı olacak. HES kodu sorgulaması ile gerçekleştirilecek kontrollerin ardından ulaşım desteği alabilecek PCR testi pozitif Atakumlular, ekiplere 0552 963 02 29 numaralı telefondan ulaşabilecek. Yolcu ve sürücü bölümünün hava geçirmeyen bir panelle ayrıldığı araca binilmeden önce maske, eldiven ve siperlik takılması, araca biniş yapılan haricinde başka bir kapıya dokunmaması ve dezenfektan kullanması gerektiği konusunda uyarılar yapılacak. Koruyucu tulum, maske, eldiven, siperlik ile korunacak sürücüler ise hastane randevusunun sonuna dek araçtan inmeden yolcusunu bekleyecek. Muayenenin ardından yolcu yeniden evine bırakılacak. Araç sürücülerine de düzenli olarak PCR testi uygulanacak.

"Her alanda Atakumlunun yanındayız"

Pandemi Destek Ekibi'nin hastaneye ulaşmakta sorun yaşayan Atakumlulara da destek olacağını ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Korona virüsü pandemisi nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Ancak bu zor günlere rağmen Atakum'da benzersiz bir dayanışma örneği ortaya koymaya çalışıyoruz. Pandeminin ilk günlerinde uygulamaya başladığımız acil eylem planını, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik geliştiriyoruz. Pandemi Destek Ekibimizle birlikte kentin her alanında Atakumluların hayatlarına dokunabilecek uygulamalar ortaya koymak için çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, randevuları için sağlık kuruluşlarına ulaşımda güçlük çeken Atakumlulara sağlayacağımız ulaşım desteğiyle onların hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu zor günlerde her alanda Atakumluların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Hemşehrilerimize mümkün olduğu sürece evlerinde kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Atakum Belediyesi'nden kısıtlamada ulaşım desteği

Koronavirüs, PCR Testi, Hastane, Atakum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Atakum Belediyesi'nden kısıtlamada ulaşım desteği - Son Dakika


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