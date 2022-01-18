Üye Girişi
Son dakika haberleri! Ataşehir'de dehşet...Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ataşehir'de dehşet...Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü

18.01.2022 15:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ataşehir'de dehşet...Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü Şahsın, eşini boğduğu plastik kelepçeyi çöpe attığı anlar kamerada Ataşehir'de yaşayan İsmail Özbek (56), aralarında maddi anlaşmazlıklar bulunan eşi Hanpaşa Özbek'i plastik kelepçeyle boğarak öldürdü.

Ataşehir'de dehşet...Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü

Şahsın, eşini boğduğu plastik kelepçeyi çöpe attığı anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de yaşayan İsmail Özbek (56), aralarında maddi anlaşmazlıklar bulunan eşi Hanpaşa Özbek'i plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Eşini öldüren Özbek, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis, katil zanlısını gözaltına aldı. Eşi tarafından öldürülen Özbek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Özbek'in eşini öldürdüğü plastik kelepçeyi çöp kutusuyla dışarı çıkartıp çöpe attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, iddiaya göre polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile sağlık ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle aralarında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesiyle eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli Özbek'in ifadesinde, suç aleti olan plastik kelepçeyi evdeki bir çöp kutusuna attığı, çöp kutusunu da dışarıdaki çöp konteynerine attığını ifade etti. İnceleme yapan polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail Özbek Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Olayın yaşandığı binada yaşayan bir kadın, "Köyden gelmişler 1 ay önce. Hoş geldin dedim sadece. Tanımıyorum" dedi.

Başka bir bina sakini, "Gıkları çıkmazdı. Zaten 15 gün önce memleketten geldiler. Görmedim açıkçası" diye konuştu.

Olayın yaşandığı mahallede yaşayan bir vatandaş ise, "Adamın öyle bir huyu da yokmuş. Eşini öldürdü dediler. Savcı gelmiş sonra adamı kelepçeyle çıkarmışlar" dedi.

Öte yandan, cinayetin ardından İsmail Özbek'in, eşini öldürdüğü plastik kelepçeyi koyduğu çöp kutusunu dökmek üzere binadan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! Ataşehir'de dehşet...Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü
Son dakika haberleri! Ataşehir'de dehşet...Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü
Son dakika haberleri! Ataşehir'de dehşet...Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü

YORUMLAR
500

Adli Tıp Kurumu, İsmail Özbek, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ataşehir'de dehşet...Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü - Son Dakika


Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi         
18:46
Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim         
16:06
Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü         
15:36
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
18:46 Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi
18:29 Singapur'da yaşanan olayda, iş arkadaşı tecavüz etsin diye karısına uyuşturucu verdi
18:01 Eşini taciz eden şahsı, adliye çıkışı kurşun yağmuruna tuttu
17:54 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
17:52 TEM Otoyolu'nda kar yağışı sebebiyle 24 araç birbirlerine girdi
17:45 Metrelerce yükseklikteki intiharı engellemek için balkondan balkona atladı
17:44 İsmail Kartal'ın toplantıya yalnız çıkması taraftarları çıldırttı
17:38 DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı
17:25 Ölen adamın mezar taşına yazdırdığı satırlar sosyal medyada gündem oldu
17:18 Bakan Fahrettin Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 18:53:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ataşehir'de dehşet...Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement