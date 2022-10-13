Ataşehir'de doktorun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsüne tutuklama talebi - Son Dakika
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Ataşehir'de doktorun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsüne tutuklama talebi

13.10.2022 16:52

Ataşehir'de doktorun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsüne tutuklama talebi Ataşehir'de Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yakalanan kamyonet sürücüsü, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderdi.

Ataşehir'de doktorun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsüne tutuklama talebi

İSTANBUL - Ataşehir'de Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yakalanan kamyonet sürücüsü, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderdi.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada taksiye çarpan bir kamyonet savrularak, kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü A.U. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık, şüpheli A.U'yu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderdi.

Şüphelinin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de doktorun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsüne tutuklama talebi - Son Dakika

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