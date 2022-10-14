Son dakika haberleri | Ataşehir'de doktorun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü tutuklandı

Ataşehir'de doktorun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü tutuklandı

"Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti"

İSTANBUL Ataşehir'de meydana gelen kazada doktor Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki kamyonet sürücüsü, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti" dedi.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada Taksiye çarpan bir kamyonet savrularak, kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü A.U. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Savcılık, şüpheli A.U'yu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdi.

Şüpheli A.U. hakimlikteki sorgusunda, "Patronun oğlu B.Y. bana boş kasaları hale götür dedi. 17 yaşımda olduğumu ve ehliyetimin olmadığını biliyordu. Bahsedilen kamyonete bindim. Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı, direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı ve direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Daha sonrasında yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O anki korku ile olay yerinden kaçtım. Durumu aileme anlattım ve emniyete gidip teslim oldum. Yaptığım eylem nedeni ile pişmanım" dedi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.