Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı

10.04.2021 09:41
Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Ataşehirde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde kısıtlamaya uymayarak bar ve eğlence mekanında eğlenen kişilere polis baskın yaptı.

Ataşehirde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde kısıtlamaya uymayarak bar ve eğlence mekanında eğlenen kişilere polis baskın yaptı. Polisin baskın yaptığını gören içerideki kişiler ceza yememek için çatı katı ve özel bölmelere saklandı. Kendilerinin görüntülenmemesini isteyen kişiler ise " çekmeyin herkesin ailesi çocuğu var" diye tepki gösterirken içerde bulunan 45 kişiye 143bin 100 TL ceza kesildi.

Ferhatpaşa Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan bar ile eğlence mekanının açık olduğu ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekana baskın için harekete geçti. Açık olan eğlence mekanın önüne gelen ekipler içeriden kimsenin kaçmaması için tüm etrafı sardı. İçeride bulunan kişiler bir süre kapıları açmadı. Daha sonrasında polis ekiplerinin çalışmasıyla kepenkler açılarak polis ekipleri eğlence yapılan mekana baskın yaptı. İçeriye giren ekipler, koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken mekanda eğlence düzenleyen 45 kişiyle karşılaştı.

Çatı katı ve özel bölmelere saklandılar

Asayiş büro ekipleri eğlence mekanının çatı katınıda kontrol etmek isteyince kilitlenmiş kapı ile karşılaştı. Durumdan şüphelenen ekipler kapının açılması için mekan sahibi ile görüştü. Mekan sahipleri yukarıda kimsenin olmadığını söyleyerek zorluk çıkarsa da ekipler çalışanların üstünde anahtarı bularak kapıyı açıp çatı katına çıktı. Boş olduğu görülen çatı katında detaylı arama yapan ekipler, tahta parçalarının arasına saklanmış 1 kişiyle özel bir bölgede saklanmış 4 kadını yakaladı.

Çekmeyin herkesin ailesi, çocuğu var

Koronavirüs salgınına karşı kapalı olması gereken mekanda eğlence düzenleyip yakalanan kişileri görüntülemek isteyen basın mensuplarına da tepki gösterildi. Eğlence mekanınında yanındaki kadın ile görüntülenmek istemeyen bir kişi ise "Çekmeyin herkesin ailesi çocuğu var, gidin polisleri çekin bu masayı çekmeyin" diyerek pest dedirtti.

143 bin 100 lira ceza

Mekanda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 45 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 143 bin 100 lira para cezası kesildi. Mekanda ayrıca 1 kişinin ise aranan hakkında arama kararı olduğu belirlendi. Tedbir ve kısıtlama kararlarına uymayan mekana da ayrıca işlem yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı
Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı
Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı
Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı
Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı
Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı
Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı

Koronavirüs, Asayiş Büro, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ataşehir'de kısıtlamaya rağmen eğlenirken basılan kişiler çatı katı ve özel bölmelere saklandı - Son Dakika


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