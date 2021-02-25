Son Dakika | ATAŞEHİR'DE KISITLAMADA RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKEN GENÇLERİN YAPTIĞI KAZA KAMERADA

Ataşehir 'de içinde üç kişinin olduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce kaldırıma çıktı, ardından bir apartmanın bahçesine girdi. İddiaya göre sürücü olay yerinden kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen bir kişi kazayı kendisinin yaptığını ve korkup kaçtığını öne sürdü. Kaza anında otomobilde bulunanlardan biri polise zor anlar yaşatırken rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Görüntü almaya çalışan basın mensuplarını da tehdit etti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 03.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde üç kişinin olduğu 34 GH 6316 plakalı otomobil hızla ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kayarak kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki dubaları yıkan otomobil bir apartmanın bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Kazadan hemen sonra sürücü olay yerinden kaçtı.

POLİSE ZORLUK ÇIKARDI, BASIN MENSUPLARINI TEHDİT ETTİ

Kaza sırasında otomobilde bulunan Berat Şahin, polis ekiplerine uzun süre direndi. Kaza yapan sürücünün panik yaparak olay yerinden kaçtığını iddia eden Şahin, telefonla ulaştığı ve olay yerine getirttiği Hasan Furkan'ın kazayı yapan sürücü olduğunu iddia etti. Bu sırada olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarını tehdit ederek görüntüleri yayınlamamalarını istedi.

KAZA ANINDA DÖNME DOLAP GİBİ DÖNDÜKOlay yerine gelerek kazayı kendisinin yaptığını iddia eden Hasan Furkan isimli kişi polisin kaza ile ilgili sorduğu sorulara çelişkili cevaplar verdi. Bu sırada araya giren Berat Şahin, "Kaza anında dönme dolap gibi döndük, ben bile vurduğumu bilmiyorum ki arabaya" şeklinde konuştu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Berat Şahin, "Biz arkadaşla beraber otelden çıktık, arkadaşın babaannesi rahatsızdı oraya gidecektik. Buradan geliyorduk, arkadaşım süratliydi, yerde herhalde mazot var, araba altımızdan kaydı. Ondan sonra hiçbir şey bilmiyorum. Ben de yola mazot dökenden şikayetçiyim. Polis park halindeki arabaya vurduğumuzu söylüyor ama biz hiçbir şey görmedik. Polis arabada üç kişi olduğumuzu iddia ediyor ama biz iki kişiydik" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE UYANDIKKontrolden çıkan otomobilin bahçesine girdiği apartmanda oturan Musa Tanrıkulu yaşananlarla ilgili olarak; "Sese uyandık, büyük bir gürültü ile uyandık. Pencereden baktığımızda bu vaziyetteydi. İndim aşağıya iki kişilerdi, biri bu arkadaş, diğeri gitti galiba, gördüğümüz bu kadar yani" şeklinde konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLALDEN İDARİ PARA CEZASI KESİLDİKaza anında otomobil içinde oldukları iddia edilen üç kişiye sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu sırada herhangi bir izinleri olmadan dışarı çıktıkları için idari para cezası kesildi. Apartmanın bahçesine giren otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızlı olduğu görülen otomobil kaldırıma çıkarak dubaları parçalayıp bir apartmanın bahçe kapısını kırıyor.

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