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Son dakika... Ataşehir'de kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Ataşehir'de kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

05.12.2021 12:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ataşehir'de kumar oynatılan iş yerine düzenlenen operasyonda, 5 kişi yakalandı.

Ataşehir'de kumar oynatılan iş yerine düzenlenen operasyonda, 5 kişi yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu İçerenköy'de bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu adresten çıkan 2 kişiyi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda sanal tombala oyunu için kullanıldığı belirlenen 10 adet dizüstü bilgisayara el konuldu. Operasyonda iş yeri sorumlusu Ş.A. ve 2 kişi daha yakalandı.

Ş.A'ya "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken diğer 4 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildi.

Ataşehir Belediyesi zabıta ekipleri de iş yerini mühürledi.

Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ataşehir'de kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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