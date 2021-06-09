ATAŞEHİR'DE MARANGOZHANEDE ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI - Son Dakika

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA

Ataşehir'de 4 katlı binanın girişinde bulunan marangozhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralı ve can kaybı bulanmazken işyerinde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Çeşme Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın girişinde bulunan marangozhanede çıktı. Kapalı olan işyerinden yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yaralı ve can kaybı bulunmazken işyerinde hasar meydana geldi.