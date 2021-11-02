Son dakika haberi: Ataşehir'de motosikletli kuryenin otomobile çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

ATAŞEHİR'de hızlı olduğu öne sürülen motosikletli kurye, dört yolda otomobile çarpıp yola savruldu. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre siparişi yetiştirmek için hızlı olduğu görülen motosikletli kurye, dört yolda otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kurye yola savruldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"KASKI OLMASAYDI ÖLEBİLİRDİ"

Görgü tanığı Eda Soyder "Karşı yönden gelen araçla motosiklet çarpıştı. Motosiklet hızlıydı, kaskı olmasaydı ölebilirdi belki. Dört yol ağzında oldu kaza, burada kazalar hep oluyor. Motosikletli havada uçtu resmen" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı Doğan Hacat, "Motorcu hızlıydı, çarptığı gibi takla attı. Yere düştü, ayağından ve yüzünden yaralandı" dedi.

KAZA ANI KAMERADAMotosikletli kuryenin yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hız olduğu görülen motosikletli kurye dört yolda otomobile çarptıktan sonra havalanarak yere düşüyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşuyor.

(Fotoğraf)