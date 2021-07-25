Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika

Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)

Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Ataşehir- Karaman Çiftlik Yolu'nda, Sarıgazi Kadıköy seferini yapan 34 EH 5517 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Son Dakika

Gaziantepspor'un elektrik borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, bir kez daha hapse girecek

Çağlayan Adliyesi önünde akılalmaz kavga! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti

Yeni kabus kara mantar hızla Hindistan'a yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü

Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi

Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu

Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı