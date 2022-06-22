Son dakika haberleri: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3 milyonluk gasp olayına ilişkin dava açıldı

Ataşehir'de SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı silahla öldürülerek 3 milyon 300 bin TL'nin gasp edilmesine ilişkin 6 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Savcılık, şirkette yatırımcı olan şüphelilerin şirkette dönen büyük paralardan haberdar olduklarını, para nakliyesinin tarihini ve saatini öğrenerek gasp olayını planlı şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ataşehir'de SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmesine ve 3 milyon 300 bin TL'nin gasp edilmesine ilişkin 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Haziran 2021 tarihinde saat 09.40 sıralarında Sibel Koçan'ın aracını park ettiği, yanında Mehmet Aksu isimli kişinin aracın bagajını kaldırdığı sırada başka bir aracın yanlarına yanaştığı anlatıldı. Aracın sağ ön ve arka sürgülü kapısından yüzleri maskeli, kapüşonlu iki şahsın indiği, şahıslardan birinin elinde tabanca olduğu, şüpheli şahısların Sibel Koçan ve Mehmet Aksu'dan valizleri almaya çalıştıkları belirtildi.

Boğuşma esnasında ateş etmiş

Taraflar arasında arbede çıktığının kaydedildiği iddianamede, şüphelilerden birinin boğuşma esnasında havaya 1-2 el ateş ettiği, Koçan'ın aracından bir adet kırmızı bavulu araca almaya çalıştığı, Koçan'ın bavulu bırakmadığı, Mehmet Aksu'nun da direndiği, taraflar arasında yaşanan arbede sırasında Aydın Mert'in de olay yerine geldiği aktarıldı.

Araç içerisinde 7 milyon lira bulundu

İddianamede, şüphelilerin araca binerek bavulu da araç içine çekmeye çalıştıkları sırada siyah renkli polar giyimli bir şüphelinin ateş etmesi sonucunda Sibel Koçan ve Mehmet Aksu'nun direnmeyi bıraktıkları, Aydın Mert'in kolundan yaralandığı, başından yaralanan ve hastaneye kaldırılan Sibel Koçan'ın hayatını kaybettiği anlatıldı. Olay günü Sibel Koçan'ın vefatından hemen sonra Süleyman Aydın'ın evinin camından atlayarak intihar ettiğinin belirtildiği iddianamede, maktulün kullandığı araçta şüpheli şahısların alamayarak bıraktığı 2 adet valiz içerisinde 7 milyon lira nakit para olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Şirkette yatırımcı olan şüpheliler gasp olayını planladı

İddianamede, SAS Holding'in işlemlerinin Sibel Koçan tarafından yürütüldüğü belirtilirken, şirketin müşterilerinden para toplayarak bu para karşılığında periyodik olarak müşterilerine komisyon verdiği, paraların bankacılık sistemi kullanılmaksızın elden alınıp elden verildiği, referans sisteminin olduğu, kendisinden sonra şirkete müşteri getiren şahısların daha fazla komisyon aldığı anlatıldı. Şüpheliler Ziyattin Oğlin ve Tuncer Kurak'ın da bu şirkette yatırımcı oldukları, şüpheliler Ziyattin Oğlin, Tuncer Kurak ve Engin Varli'nin bu şirkette dönen büyük paralardan haberdar oldukları, para akışını, nakliyesini, tarihini ve saatini bir şekilde öğrendikleri ve olay tarihinde Sibel Koçan'ın şirkete getireceği paraları gasp etmek üzere plan kurdukları, bu plana diğer şüpheliler Adem Varlı, Bülent Şekergümüş ve Gogo lakaplı Görkem Kılınç'ı dahil ettikleri vurgulandı.

Maskeli ve kapüşonlu şekilde 3 milyon TL'yi gasp ettiler

Şüphelilerin ve müştekilerin ifadelerine yer verilen iddianamede, şüpheliler Ziyattin Oğlin, Engin Varli, Tuncer Kurak, Adem Varli, Görkem Kılınç ve Bülent Şekergümüş'ün plan dahilinde birlikte hareket ederek gasp olayını gerçekleştirdikleri belirtildi. Adem, Bülent ve Görkem'in olay anında maskeli ve kapüşonlu bir şekilde kendilerini tanınmaz hale getirerek İçerisinde 3 milyon TL bulunan bavulu silahla gasp ettikleri belirtildi.

6 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet ve 43,5 yıl hapsi istendi

İddianamede, tutuklu şüpheliler Adem Varli, Ziyattin Oğlin, Engin Varli, Görkem Kılınç ve Bülent Şekergümüş ile tutuksuz şüpheli Tuncer Kurak'ın, "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "birden fazla kişi ile kendilerini tanınmayacak hale koyarak silahla yağma", "silahla basit yaralama", "kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl 6 aydan 43 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Tutuksuz şüpheliler Bahri Deniz, Çağatay Meşe, Murat Dümen, Ramazan Atik, Samethan Şahin, Sefa Alabaca'nın ise, "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL