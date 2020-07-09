Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE 'SOSYAL MESAFESİZ DÜĞÜN'E BUGÜN DE DEVAM ETMEK İSTEDİLER
Son dakika haberi: Polis bir kere daha baskın yaptı-Yine maskesizler vardı yine ceza yedilerHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de dün roman vatandaşların yaptığı polis baskınıyla son bulan sosyal mesafesiz düğüne bugün devam edildi.
-Polis bir kere daha baskın yaptı
-Yine maskesizler vardı yine ceza yediler
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir'de dün roman vatandaşların yaptığı polis baskınıyla son bulan sosyal mesafesiz düğüne bugün devam edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtarak evlerine gönderdi. Maskesiz 6 kişiye cezai işlem uygulandı. Düğün sahibine ikinci kez 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Ataşehir'de dün akşam saatlerinde roman vatandaşların sosyal mesafesiz ve maskesiz olarak yaptıkları düğün polis baskınıyla sona ermiş, maskesiz 10 kişiye ve düğün sahibine cezai işlem uygulanmıştı. Bugün öğle saatlerinde yine aynı kalabalık toplandı ve davullu zurnalı eğlence yapıldı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise haber verilmesi üzerine tekrar olay yerine geldi. Sosyal mesafesiz sokak düğünü yapan roman vatandaşları dağıtılarak evlerine gönderildi. Maskesi olmayan 6 kişiye cezai işlem uygulanırken, düğün sahibine ikinci kere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Gelinin çeyiz sandığının kamyonete yüklenmesiyle düğün son buldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:41 Kaynak: DHA
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